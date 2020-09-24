مرتضى منصور يعلن التفاصيل المالية للتعاقد مع باتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تفاصيل عقد البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك.

وقال مرتضى في فيديو مسجل بثته قناة نادي الزمالك للكشف عن المدير الفني الجديد، أن العقد السنوي لباتشيكو ومساعديه الثلاثة يبلغ مليون و300 ألف يورو.

وتولى باتشيكو المهمة ومعه 3 مساعدين أجانب، بالإضافة لمدرب مصري وحيد في الجهاز الفني وهو مدحت عبدالهادي.

وأشار رئيس الزمالك، إلى أن باتشيكو طلب في البداية 2 مليون يورو، قبل أن يصل التفاوض لمليون و300 ألف يورو.

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وخلف جيمي باتشيكو، الفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ عقده مع نادي الزمالك وانتقل لتدريب نادي التعاون السعودي.

وكشف مرتضى منصور في فيديو مسجل بثته قناة نادي الزمالك، أن عقد باتشيكو يبدأ من يوم 25 سبتمبر ليتسلم المهمة بدءًا من المباراة المقبلة.

وسبق وأن درب باتشيكو الزمالك في موسم 2014/2015 ولكنه لم يستمر سوى شهرين؛ حيث قاد الفريق في 12 مباراة.

ويسعى الزمالك للحفاظ على المركز الثاني في الدوري المؤهل لدوري أبطال أفريقيا، والتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي 18 أكتوبر القادم ذهابا، و24 أكتوبر إيابا.