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اللجنة الأوليمبية تصدر بياناً بشأن شكاوى الأهلي واتحاد الكرة ضد مرتضى منصور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلنت اللجنة الأوليمبية المصرية إحالة الشكاوى المقدمة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى لجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها.

وتقدم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المختصة بغدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ومجس إدارة اتحاد كرة اليد، ومجلس إدارة النادي الأهلي، وهاني العتال نائب رئيس الزمالك السابق، وعبد الله جورج عضو المجلس الأبيض السابق، بالإضافة إلى ممدوح عباس الرئيس السابق للنادي الأبيض.

وتضمنت الشكاوى المقدمة ضد رئيس الزمالك وفقاً لبيان اللجنة الأوليمبية المصري اتهامات لمرتضى بارتكاب أفعال تخالف المواثيق الدولية والقوانين واللوائح المنظمة للرياضة محلياً ودولياً.

وتدرس اللجنة المختصة بالأندية والهيئات والقيم الشكاوى المقدمة ضد مرتضى منصور من أجل دراستها واتخاذ قرارات بشأنها.

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