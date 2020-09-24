أكد أحمد دياب العضو المنتدب لشركة "زد" أن الشركة استطاعت أن تستحوذ على نادي ينتمي لمجموعة القاهرة.

وقال دياب في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "تجربة بيراميدز لها كل الاحترام والتقدير وأحدثت طفرة في

أضاف: "لم نستقر على الجهاز الفني الذي سيقود زد وسنعلن التفاصيل الكاملة خلال مؤتمر صحفي".

وختم حديثه قائلا:"لدينا خطة طويلة الأمد ونستهدف تحقيق النجاحات عن طريق نظام احترافي كامل".

شاشة قناة النهار: "تجربة بيراميدز لها كل الاحترام والتقدير وأحدثت طفرة في الدوري المصري ولكن لنا مدرسة مختلفة فهدفنا ليس حصد البطولات سريعا ولكن الهدف تطوير المواهب وبناء هوية خاصة ولدينا خطة طويلة الأمد".أضاف: "لم نستقر على الجهاز الفني الذي سيقود زد وسنعلن التفاصيل الكاملة خلال مؤتمر صحفي".وختم حديثه قائلا:"لدينا خطة طويلة الأمد ونستهدف تحقيق النجاحات عن طريق نظام احترافي كامل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد دياب: تجربة نادي زد ستكون مختلفة عن بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.