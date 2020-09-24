الزمالك يكشف تفاصيل عقد باتشيكو

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تفاصيل عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم. وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك :"عقد باتشيكو سيكون حتى نهاية 2021 لنهاية الموسم الجاري والقادم، ومعه 3 مساعدين ويبدأ مهمته يوم 25 سبتمبر". الزمالك :"عقد باتشيكو سيكون حتى نهاية 2021 لنهاية الموسم الجاري والقادم، ومعه 3 مساعدين ويبدأ مهمته يوم 25 سبتمبر". وأضاف :"المصري الذي سيبقى مع باتشيكو هو مدحت عبد الهادي فقط". وأكمل :"إسماعيل يوسف سبق وعمل به ويعلمه جيدًا، وأتمنى أن الجميع يقف بجواره ويدعمه وهو مدرب كبير ولا يقل عن فيريرا".

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