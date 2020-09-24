رسمياً.. الزمالك يعلن تعيين جيمي باتشيكو مديراً فنياً

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي انتقل لتدريب التعاون السعودي.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك :"أوجه الشكر لطارق يحيي على الفترة التي تولى فيها تدريب فريق الزمالك والمجهود الذي قدمه".

وأكمل :"اللجنة المسئولة عن اختيار مدرب الزمالك الجديد لم تنام

طوال الأيام الماضية، السويسري كريستيان جروس كان أول مدرب مرشح وجميع المدربين جاء التواصل معهم بالصوت والصورة".

وأضاف :"جروس وفيريرا وباتشيكو كانوا في صدارة المرشحين، النقطة السوداء لجروس هي اعتماده على تشكيل ثابت فقط، طلب القدوم لمدة شهرين فقط وهو ما قوبل بالرفض من جانبنا".

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وواصل :"ثاني مدرب كان فيريرا، وفيريرا عندما جاء في ولايته الأولى جاء ليكمل ما بدأ به باتشيكو، وفيريرا في النهاية اعتذر عن عدم العودة ومشكلته كانت في عدم قدرته على جمع مساعديه".

وأشار إلى أنهم أجلوا باتشيكو بعض الوقت بسبب اعتراضات البعض على هروبه من قبل لكن في النهاية لا مشكلة لدينا مع أي شخص، وتم التواصل مع 7 أو 8 مدربين بعدها".

وشدد على أن البرتغالي جيمي باتشيكو هو المدير الفني القادم للزمالك بشكل رسمي.