ميدو: الأندية في مصر لا تستهدف الاستقرار الفني

انتقد أحمد حسام ميدو الأندية المصرية بسبب وجود عدم استقرار فني، وتغيير عدد كبير من المدربين.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الأندية
وختم حديثه قائلا: "المدربون الأجانب حاليا لا يفضلون التواجد في مصر بسبب عدم الاستقرار الفني باستثناء دجلة والمقاولون فلا يوجد نادي يريد أن يقوم بمشروع رياضي".
كانت بعض التقارير أشارت إلى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي يرغب في الرحيل عن القلعة الحمراء.
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