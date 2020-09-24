"ميدو" يكشف خطة الخطيب للإبقاء على فايلر في الأهلي

كشف أحمد حسام ميدو خطة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني في ظل التقارير التي أشارت إلى إمكانية رحيل المدرب السويسري. وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "جماهير ومجلس الأهلي متخوف من رحيل فايلر ليس بسبب عبقريته ولكن بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

أضاف: "الخطيب سيعقد جلسة مع فايلر وسيمنحه خيارين الأول إلغاء البند الذي يسمح بفسخ تعاقده مع الأهلي بداية من 1 أكتوبر وإذا فاز بدوري أبطال إفريقيا يتم تجديد عقده تلقائيا".

وختم حديثه قائلا:" الخيار الثاني سيكون رحيل فايلر إذا لم يوافق على إلغاء البند الذي يسمح له بالرحيل بداية من 1 أكتوبر". قناة النهار: "جماهير ومجلس الأهلي متخوف من رحيل فايلر ليس بسبب عبقريته ولكن بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".أضاف: "الخطيب سيعقد جلسة مع فايلر وسيمنحه خيارين الأول إلغاء البند الذي يسمح بفسخ تعاقده مع الأهلي بداية من 1 أكتوبر وإذا فاز بدوري أبطال إفريقيا يتم تجديد عقده تلقائيا".وختم حديثه قائلا:" الخيار الثاني سيكون رحيل فايلر إذا لم يوافق على إلغاء البند الذي يسمح له بالرحيل بداية من 1 أكتوبر".

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