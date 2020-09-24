أكد أحمد حسام ميدو أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تعامل بشكل جيد مع أزمة رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على
أضاف: "باتشيكو لم يهرب من الزمالك بل الظروف والصدام مع مرتضى منصور كان سببا في رحيله وأي مدرب بدلا منه كان سيرحل".
وختم حديثه قائلا:" كارتيرون لا يتساوى بباتشيكو فالأول هرب في ظروف جيدة ولكن باتشيكو الظروف أجبرته على الرحيل".
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو: مرتضى منصور تعامل بشكل جيد مع أزمة رحيل كارتيرون.. وباتشيكو لم يهرب من الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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