إسلام صادق: خلاف حاد بين الخطيب و"فايلر"

كشف الإعلامي إسلام صادق، أن هناك خلاف حاد بين محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بسبب طلب الأخير الحصول على إجازة للسفر إلى أسرته.
وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع علىقناة "Ten": "فايلر يشعر بالضيق من عدة أمور أبرزها تدخل لجنة التخطيط فى اختيار الصفقات، إلى جانب رحيل رمضان صبحي عن صفوف الفريق وانتقاله إلى بيراميدز".
وأضاف: "إصرار الدفع بصالح جمعة واعادته إلى التدريبات الجماعية، مما دفع المدير الفني السويسري إلى التفكير فى الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة وعدم استكمال عقده مع المارد الأحمر".
وتابع: "فايلر فى تصريحاته اليوم عقب انتهاء مباراة نادي مصر نفي فكرة رحيله، ولكن أسرته تضغط عليه من أجل العودة إلى سويسرا".
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