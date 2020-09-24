أكد أحمد حسام ميدو أن الزمالك سيعلن عودة البرتغالي باتشيكو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا لباتريس كارتيرون.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الزمالك وصل لاتفاق
أضاف: "مشكلة إدارة الزمالك في فترة التفاوض مع باتشيكو هي "التخوُّف من إنه بقاله 3 سنين بعيد عن التدريب".. ولكن مسؤولي الزمالك تأكَّدوا بـ إن الراجل كان شغال كويس جداً علي نفسه خلال الفترة دي ولسه عامل تجديد للرخصة التدريبية بتاعته العام الماضي".
وختم حديثه قائلا:"باتشيكو تابع الرجاء المغربي خلال الفترة الأخيرة استعدادا لقيادة الزمالك".
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو: الزمالك سيعلن عودة باتشيكو لقيادة الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.