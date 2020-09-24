رسميا.. مرتضى منصور يعلن تعيين باتشيكو مديرا فنيا للزمالك

أعلن رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” تعيين البرتغالي جايمي باتشيكو مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، ومن المقرر وصوله إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد توقيع العقود بشكل رسمي.

وكشف رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة ناديه، بأنه أتم الاتفاق بشكل رسمي مع باتشيكو من أجل العودة مرة آخرى لقيادة الزمالك في الموسم الجاري، حيث يسعى النادي للحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اللجنة المشكلة من فاروق جعفر واسماعيل يوسف وأحمد مرتضي وأمير مرتضي ، استقرت على تولي باتشيكو المهمة الفنية للفريق الأبيض، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي انتقل لتولي تدريب التعاون السعودي.

وسبق وقاد باتشيكو الزمالك في تجربة سابقة في موسم 2014 – 2015، لكنه رحل بعد عدة شهور، بسبب خلافات كبيرة مع رئيس النادي “مرتضى منصور” وانتقل لتولي تدريب نادي الشباب السعودي.

وخاض الزمالك مع جايمي باتشيكو 12 مباراة، خلال الفترة القصيرة التي تولي فيها قيادة الفريق الأبيض، حيث نجح في تحقيق الفوز 9 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر سوى مرة وحيدة قبل الرحيل للشباب السعودي.

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فيما قال مرتضى منصور في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، أن اللجنة الفنية المكلفة باختيار المدير الفني للزمالك أجلوا اختيار باتشيكو بعض الوقت بسبب اعتراضات البعض على هروبه من قبل لكن في النهاية لا مشكلة لدينا مع أي شخص، وتم التواصل مع 7 أو 8 مدربين بعدها.

وأضاف، بأن اللجنة المسئولة عن اختيار مدرب الزمالك الجديد لم تنم طوال الأيام الماضية، مشددا على أن السويسري كريستيان جروس كان أول مدرب مرشح وجميع المدربين جاء التواصل معهم بالصوت والصورة.

وواصل تصريحاته، أن جروس وفيريرا وباتشيكو كانوا في صدارة المرشحين، لكن النقطة السوداء لجروس هي اعتماده على تشكيل ثابت فقط، وطلب القدوم لمدة شهرين فقط، وهو ما قوبل بالرفض.

وأوضح مرتضى، أن ثاني مدرب كان فيريرا، الذي عندما جاء في ولايته الأولى جاء ليكمل ما بدأ به باتشيكو، وفيريرا في النهاية اعتذر عن عدم العودة ومشكلته كانت في عدم قدرته على جمع مساعديه.

وأتم: “أوجه الشكر لطارق يحيي على الفترة التي تولى فيها تدريب فريق الزمالك والمجهود الذي قدمه”.