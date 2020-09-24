هافرتس يحرز ثلاثية في انتصار ساحق لتشيلسي بكأس الرابطة

أحرز لاعب الوسط كاي هافرتس ثلاثية في فوز تشيلسي الساحق 6-صفر على ضيفه بارنسلي في الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم يوم الأربعاء.



وبدأ هافرتس، الذي انضم إلى تشيلسي من باير ليفركوزن مقابل 71 مليون جنيه استرليني (90 مليون دولار)، مباراتي فريقه في الدوري الممتاز أمام برايتون أند هوف ألبيون وليفربول لكنه أظهر براعته أمام بارنسلي المنافس في الدرجة الثانية.



وأرسل الدولي الألماني تسديدة من مدى قريب لتتجاوز برادلي كولينز حارس بارنسلي ويضاعف تقدم تشيلسي منتصف الشوط الأول بعد هدف تامي ابراهام المبكر الذي وضع الفريق اللندني في المقدمة.



وجعل روس باركلي النتيجة 3-صفر لصالح فريق المدرب فرانك لامبارد بعد بداية الشوط الثاني، قبل أن يسجل هافرتس (21 عاما) ثنائية في غضون عشر دقائق ليكمل ثلاثيته.



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وأرسل هافرتس تسديدة قوية داخل الشباك بعد تمريرة بالكعب من ابراهام ليسجل الهدف الرابع، ثم ركض ليلتقط تمريرة طويلة من المهاجم الإنجليزي ويراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك الخالية.



وأكمل الفرنسي أوليفييه جيرو السداسية قرب النهاية ليضرب موعدا لفريقه في الدور الرابع خارج أرضه مع الفائز من ليتون أورينت أو توتنهام هوتسبير.

المصدر: رويترز