رياضة | زيدان يستقر على رحيل ناتشو عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر زيدان يستقر على رحيل ناتشو عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقترب الإسباني ناتشو فرنانديز نجم ريال مدريد الإسباني من الرحيل عن السانتياجو برنابيو قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن ناتشو يمتلك عقدًا مع ريال مدريد حتى يونيو 2022 ولكنه لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأول تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

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وأفاد الموقع الإيطالي بأن وكلاء أعمال ناتشو بدأوا منذ فترة البحث عن فريق جديد له والأقرب سيكون الانتقال إلى الدوري الإيطالي للحصول على دقائق في المباريات الرسمية.

وأكد الموقع الإيطالي أن ناتشو مطلوب من 3 أندية في الدوري الإيطالي، هي : ميلان ونابولي وروما ولذلك سافر وكلاؤه إلى إيطاليا من أجل التفاوض مع هذه الأندية.

وأوضح الموقع الإيطالي أنه في النهاية سيكون القرار النهائي عائد إلى النجم الإسباني سواء بالاستمرار أو الرحيل كما أنه لن يتسبب في أي مشاكل لناديه ريال مدريد.