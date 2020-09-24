رياضة | الأهلي يستقر على رحيل «النسر»

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقر على رحيل «النسر» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على الموافقة برحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط النيجيري جونيور أجايي لاعب المارد الأحمر، بالرحيل نهاية الموسم الجاري، بقرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بسبب تراجع مستواه الفني.

وأشارت تقارير، إلى أن النادي الأهلي سيعمل على رحيل اللاعب إلى صفوف الرجاء البيضاوي المغربي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بشكل مجاني.

كما أضافت التقارير، إلى أن النادي الأهلي سيتحمل قيمة راتب اللاعب مع ناديه المغربي، من أجل حسم صفقة التعاقد مع بدر بانون مدافع الفريق المغربي، بالموسم الجديد.