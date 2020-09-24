- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن العربي يتعاقد مع 3 لاعبين برازيليين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير التنفيذي لنادي العربي، عبدالله سالم قنزول، التعاقد مع ثلاثة لاعبين برازيليين، بينهم المهاجم البرازيلي فينيسيوس، وذلك لتمثيل الفريق الأول في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى، بعقد يمتد لموسم واحد، قادماً من دبا الفجيرة، وسبق للاعب فينيسيوس حمل قميصَي العروبة ودبا الحصن في مواسم سابقة.
وأوضح قنزول لـ«الإمارات اليوم»: «تم التعاقد أيضاً مع برازيليَّين آخرين، هما باولو انريكي ويلعب في خط الوسط، لموسم واحد، والمقيم ألوان سانتوس ويلعب في خط الدفاع، بعقد لسنتين».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | العربي يتعاقد مع 3 لاعبين برازيليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.