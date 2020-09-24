الامارات | الجولة الـ 8 لبطولة روتاكس ماكس للكارتينغ غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الـ 8 لبطولة روتاكس ماكس للكارتينغ غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية تنظيم سباق للكارتينغ، غداً الجمعة، ضمن الجولة الثامنة لبطولة «روتاكس ماكس»، التي تم تأجيلها خلال الموسم الماضي بسبب الظروف التي يمر بها العالم جراء انتشار وباء «كوفيد-19». وستقام الجولة في حلبة دبي كارتدروم، هذا إلى جانب تنظيم الجولة الأولى من بطولة (IAME)، التي ستقام في حلبة «راك تراك» في رأس الخيمة.

ويبقى الحدث الأكبر المنتظر في الإمارات، تأكيد عودة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى الفورمولا 1، الذي تقرر تنظيمه خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر المقبل.

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يذكر أن منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية ستقوم بتنظيم 100 حدث في موسم 2020-2021، على غرار بطولات الكارتينغ وسباقات: التحمل للكارتينغ، الموتوكروس، الإندوروكروس، وكذلك سباقات الطرق للدراجات النارية والسيارات، علاوة على الراليات والباجا، الفورمولا 4، الانجراف ورياضة السيارات الرقمية.

وقالت المنظمة، في بيان صحافي، إنها قامت بخفض جميع رسوم تراخيص المنافسة المحلية بنسبة 50% حتى نهاية العام، وبدأت في إصدار التراخيص الإلكترونية لتكون بمثابة تعزيز لعملية الاتصال الحر عند تسجيل الحدث والتوقيع عليه.

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