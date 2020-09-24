الامارات | اتحاد السلة يحدّد مواعيد نصف نهائي الدوري

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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يحدّد مواعيد نصف نهائي الدوري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اتحاد كرة السلة، عن مواعيد الدور نصف نهائي في مسابقة دوري الرجال للموسم المؤجل 2019-2020، إذ تقام أولى المباريات في السادس من أكتوبر المقبل، بلقاء الشارقة والنصر، وتجمع المباراة الثانية شباب الأهلي متصدر الدور التمهيدي مع الفائز من لقاء الوصل والبطائح الوحيد ضمن مباريات ربع النهائي التي ستقام في الثاني من الشهر ذاته.
وقرر اتحاد اللعبة، الأسبوع الماضي، تأجيل استكمال دوري موسم الرجال من الـ18 سبتمبر الجاري، إلى الثاني من أكتوبر، في ظل انتظار اعتماد البروتوكول الصحي، خصوصاً أن الدوري سيستكمل بلقاء في مباراة وحيدة بين البطائح والوصل، وذلك بعد إعلان اندية الجزيرة وبني ياس والظفرة انسحابها، ما أتاح لفرق شباب الأهلي والنصر والشارقة، العبور تلقائياً إلى الدور نصف نهائي الذي سيقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه ومع ختام جولته الثالثة عن تحديد هوية الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية التي حدد اتحاد السلة موعداً وفقاً لجدوله الجديد المعدل في 20 أكتوبر المقبل.
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