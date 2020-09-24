الامارات | أكاديمية فاطمة بنت مبارك تُطلق تحدّي الـ 10 ملايين خطوة

شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية فاطمة بنت مبارك تُطلق تحدّي الـ 10 ملايين خطوة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن إطلاق مبادرة تحدي الـ10 ملايين خطوة بشعار «نحن قدّها» عبر منصات التواصل الاجتماعي، تزامناً مع احتفالات الأكاديمية بمرور 10 سنوات على تأسيسها. وقالت الأكاديمية، في بيان لها، إن المبادرة تأتي تجسيداً للمكانة الرياضية الدولية التي وصلت إليها في فترة زمنية قياسية.

وتتمثل الفعالية الجديدة في تحدٍّ يتنافس فيه كل المشاركين باحتساب كل خطوة يخطونها في أي مكان يتواجدون فيه من أجل التحفيز على ممارسة النشاط الرياضي، وتشجيعاً على اتباع أسلوب حياة صحي، ويعكس شعار «نحن قدّها» عزيمة المجتمع الإماراتي في مواجهة التحديات كافة.

وتؤكد إدارة الأكاديمية أن ذكرى مرور 10 سنوات على التأسيس، مناسبة مثالية للاحتفال معاً بصرح من صروح الإبداع والتميز في المجال الرياضي للمرأة، ومنصة فرضت نفسها على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية بإنجازاتها المتوالية على مدار عقد من الزمان، على ضوء توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات.

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وكشفت اللجنة المنظمة في أكاديمية فاطمة بنت مبارك عن مواعيد المشاركة في التحدي، الذي سيبدأ من 1 حتى 10 أكتوبر المقبل، على أن يكون باب المشاركة مفتوحاً وبشكل مجاني لكل شرائح المجتمع، ومن مختلف الأعمار.

وقالت إنه إضافة إلى التحدي ولتشجيع أكبر عدد ممكن للمشاركة، فقد أعلنت الأكاديمية عن فرصة الدخول في السحب على جوائز قيّمة لمن يستطيع الوصول إلى 10 آلاف خطوة يومياً، على مدار 10 أيام متتالية من المشي، الجري أو حتى صعود الدرج للمشترك الواحد، مع توثيق الخطوات وتحميلها عبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأكاديمية والموقع الإلكتروني، ومن المنتظر أن يحظى التحدي بمشاركة بطلات الأكاديمية لدعم المبادرة والترويج للحملة.

التحدّي يقام خلال الفترة من 1 - 10 أكتوبر المقبل، وسيكون مفتوحاً أمام الجميع بالمجان.

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