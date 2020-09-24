الامارات | «الشارقة للدفاع عن النفس» يؤسّس أول أكاديمية للجوجيتسو في كلباء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أحمد العويس، أن النادي وقّع اتفاقية بمدينة كلباء لتحويل إحدى الصالات إلى أكاديمية متخصصة لتدريب الجوجيتسو لدعم مشروعات اتحاد الإمارات للجوجيتسو في نشر اللعبة واكتشاف الأبطال وصقلهم، وقال إنه تم تجهيز الصالة بالأبسطة والمعدات، مع توفير مدرب محترف.
وتابع في تصريح صحافي: «سنحقق هدفنا سريعاً، لأن الشباب يتميزون بالبنية البدنية القوية، وستكون الأكاديمية هي الأولى من نوعها في مدينة كلباء، ونتوقع أن يكون الإقبال عليها كبيراً، واعتباراً من الأسبوع المقبل ستبدأ التدريبات بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية».
في جانب آخر، قال إنه سيتم تنظيم بطولة الشارقة الدولية للتايكوندو افتراضياً خلال أكتوبر المقبل، وإن كل إيراداتها من الرعاية والتسجيل ستخصص لمبادرة «سلام بيروت»، على أن يتم فتح باب التسجيل للمشاركة فيها خلال الأسبوعين المقبلين، مشدداً على أنها ستكون فردية استعراضية من دون اشتباك، مثل فئة الكاتا في الكاراتيه.
وقال كذلك إنه سيتم الإعلان عن الفائزين في منصة الأبطال في أول جولة الأسبوع المقبل، وستتضمن ما تم إنجازه من برامج ومبادرات ومشروعات وانتصارات للاعبين أو اللاعبات في شهر سبتمبر الجاري.
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