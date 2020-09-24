الامارات | تأجيل انطلاقة موسم كرة قدم الصالات إلى 3 أكتوبر المقبل

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انطلاقة موسم كرة قدم الصالات إلى 3 أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، أمس، تأجيل بدء الموسم الرياضي 2020-2021، لتبدأ المنافسات ببطولة كأس الاتحاد في الثالث من أكتوبر المقبل.
ويلتقي في افتتاح البطولة خورفكان مع ضيفه الظفرة عند السادسة والنصف، وفي التوقيت نفسه يتقابل اتحاد كلباء مع دبا الحصن، فيما تستكمل المباريات في الرابع من أكتوبر المقبل بمواجهتي النصر مع الحمرية والشارقة مع مليحة، فيما ينتظر شباب الأهلي حتى السابع منه للقاء خورفكان.
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