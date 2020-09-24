الامارات | «فاصلة الصالات» تحسم لقب الدوري اليوم بين خورفكان والبطائح

شكرا لقرائتكم خبر عن «فاصلة الصالات» تحسم لقب الدوري اليوم بين خورفكان والبطائح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم اللجنة التنفيذية لكرة الصالات اليوم موسمها الرياضي 2019-2020، بإقامة المباراة النهائية (الثالثة) الفاصلة لدوري الصالات بين البطائح وخورفكان، الساعة 5:45 مساء، على صالة نادي البطائح. ولعب الفريقان مباراتين ذهاباً وإياباً، إذ فاز البطائح في اللقاء الأول، ثم خورفكان في الثاني، ليحتكما إلى مباراة فاصلة.

ويبحث خورفكان عن تحقيق لقبه الأول منذ عام 2015، بينما يسعى البطائح لنيل رابع لقب له في الموسم الحالي، بعد فوزه بكأس الاتحاد وكأس الإمارات ودرع دورة خورفكان الدولية.

وقال نجم خورفكان، سعود خالد آل علي لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة هي الأخيرة في الموسم، وستكون حاسمة ومصيرية، وسنقدم أفضل ما لدينا من عطاء من أجل أن نخطف الدرع من ملعب البطائح لإسعاد الجمهور ولنحتفل به في خورفكان».

في المقابل، قال لاعب البطائح، عمر بلحاج، إن فريقه يتمتع بخبرة المباريات النهائيات، خصوصاً الحاسمة، ما يجعله أكثر جهوزية واستعداداً لنيل اللقب. وقال: «سنحتفل بالدرع، فنحن فريق بطل، وندرك مسؤوليتنا، ولذلك نحن مصرون على الفوز، وهدفنا أن نختتم الموسم 2019-2020 بإنجاز تاريخي واستثنائي بأربعة ألقاب».

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- البطائح يبحث عن اللقب الرابع في الموسم الحالي.. وخورفكان

عن الأول منذ 2015

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