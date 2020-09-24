الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتماد
قرّر الجهاز الفني في النادي المحترف الاعتماد على لاعب أجنبي مقيّد في خانة «المقيم»، بدلاً من التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، خصوصاً أن الأسماء التي شرعت إدارة النادي في التفاوض معها لا تلبي طموحات المدرب.
مشكلات
قام مدرب لأحد أندية المحترفين، أخيراً، بافتعال المشكلات مع إدارة ناديه من أجل قيادتهم لإقالته، بعد أن تلقى عرضاً من نادٍ آخر بصورة غير مباشرة.
الأفضل
أكد رئيس نادٍ يلعب في دوري المحترفين لمدرب الفريق السابق أن الأخير هو أفضل مدرب مر بتاريخ النادي، وعلى الرغم من الحاجة له لكنه لا يستطيع التعاقد معه في الوقت الحاضر دون أن يوضح السبب.
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