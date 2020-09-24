الامارات | عجمان يواجه الذيد ودياً اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يواجه الذيد ودياً اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق الذيد ضيفاً على فريق عجمان، عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، في المباراة الودية التي ستجمعهما ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وأكد مدرب الفريق الأول لنادي الذيد، محمد العجماني، أنه تم إنجاز نسبة 90% من التشكيلة الرئيسة التي يتطلع من خلالها الى تدشين منافسات الموسم المقبل للدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الاولى، مستفيداً من عدد المباريات الودية التي خاضها بنجاح، وآخرها فوزه على فريق الكتلان أحد فرق دوري الدرجة الثانية.

وقال العجماني لـ«الإمارات اليوم»: «نعوّل كثيراً على المباراة الودية مع الفريق الاول لنادي عجمان أحد أندية دوري المحترفين، ونعتبرها أهم مباراة ودية للفريق، والتي نتطلع الى أن تتوّج المباريات الودية السابقة لما يتمتع به البرتقالي من إمكانات فنية مميزة، لاستكمال آخر ملامح الفريق للموسم المقبل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news