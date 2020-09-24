شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. باتشيكو مديرًا فنيًا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تعيين البرتغالي باتشيكو مديرًا فنيًا للفريق الكروي الاول خلفا لباتريس كارتيرون علي ان يتولي باتشيكو المهمة رسميا بداية من المباراة المقبلة
واعلن رئيس الزمالك إنهاء الاتفاق رسميًا مع باتشيكو، وتم الاستقرار عليه من جانب اللجنة الفنية.
وقال رئيس الزمالك إن باتشيكو وافق علي كل الشروط، وقام بتوقيع عقود مبدئية عبر الإيميل، وسيحضر إلى القاهرة خلال ساعات لتوقيع العقود بشكل رسمي.
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