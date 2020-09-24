شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يتغلب على ليستر سيتي بثنائية في كأس الرابطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل أرسنال إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، عقب تغلبه على مستضيفه ليستر سيتي «2-0»، اليوم الأربعاء. سجل كريستيان فوتشس، مدافع ليستر الهدف الأول لأرسنال بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 57، وأضاف إدوارد نيكيتاه الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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