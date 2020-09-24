شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد فيريرا في الجهاز المعاون لباتشيكو بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد حسام ميدو، مقدم برنامج «أوضة اللبس» على قناة النهار، أن اللجنة الفنية في الزمالك اتفقت رسميًا مع البرتغالي باتشيكو لتولي منصب المدير الفني الجديد للفريق.
وقال «ميدو»، في تصريحات تلفزيونية، إن ادارة الزمالك اتفقت مع باتشيكو على تعيين أحد مساعدي فيريرا في الجهاز المعاون له.
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