شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يرفض الرد على أنباء رحيل فايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مباراة نادي مصر كانت فرصة جيدة لحصول بعض اللاعبين الصغار على الفرصة في المشاركة.

أضاف سيد عبدالحفيظ خلال مداخلة عبر إذاعة الشباب والرياضة: «المباراة كانت فرصة جيدة، فهناك بعض اللاعبين الصغار حصلوا على الفرصة مثل محمد فخري وحسين الشحات شارك بعد العودة من الإصابة وحققنا بعض الايجابيات من اللقاء».

تابع: «تحقيق المكسب شيء جيد وأن يكون هناك فورمة جيدة، واستعداد جيد للقاء الوداد، هدف أجاي مكسب وشيء جيد بعد غياب عن التهديف، في عالم كرة القدم التفاصيل الصغيرة تعطيك بطولة وليست مباراة».

وعن عدم استكمال فايلر مشواره مع الأهلي، رد قائلاً: «غير منوط لي بهذه الجزئية، كان هناك اجتماعات منذ يومين أو ثلاثة والاجتماعات مستمرة، هذا اتجاه واتفاق مع مجلس الإدارة، ولابد أن يكون هناك قرار رسمي».

اختتم: «حققنا جزء من الهدف وهو لقب بطولة الدوري، ومتبقي الهدف الأكبر دوري أبطال إفريقيا وأتمنى نختتم به الموسم».

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