شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عددًا من القرارات في اجتماعه العادي الذي عقد مساء الأربعاء بمقر اللجنة الأولمبية.

وجاءت القرارات كالتالي..

- اعتماد المصروفات والإيرادات للجنة الأولمبية خلال الفترة من 21 مايو حتى 22 سبتمبر.

- الموافقة على ما تم التوصل إليه مع مصلحة الضرائب العامة بعد التوصل لاتفاق بتخفيض قيمة الضرائب المقررة ودفع المبلغ المحدد.

- إحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها، بعد تلقي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عدد من الشكاوى خلال الفترة الماضية.. الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك تضمنت شكاوى بارتكاب أفعال تخالف المواثيق الدولية والقوانين واللوائح المنظمة للرياضة دوليًا ومحليًا.

وقُدمت الشكاوى ضد رئيس نادي الزمالك بواقع خمس شكاوى مقدمة من عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، وشكوى من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وشكوى من مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وشكوى من مجلس إدارة النادي الأهلي، وشكوى من هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وشكوى من عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وشكوى من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق.

كما ناقش المجلس عدد من القرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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