شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني: الأهلي من صنع اسم فايلر.. وتتويجه بالدوري ليس إنجاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، إنه كان يجب على مسؤولي القلعة الحمراء تأمين أنفسهم بشكل أفضل مع السويسري رينيه فايلر بالتوقيع لمدة موسمين.

وأضاف «عبدالغني» في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق على قناة «Ten»: «من الخطأ عدم وضع شروط جزائية في شهر أكتوبر، الأمر الذي يمنح فايلر الرحيل بدون أي أزمة، وبطولة الدوري أي مدرب يستطيع الحصول عليها، ولكن كان الأهم هو بطولة أفريقيا».

وتابع: «الأهلي من صنع اسم فايلر، ولم يكن له أي إنجازات قبل قدومه إلى القلعة الحمراء ولم يكن معروف، وإذا كانت إدارة الأهلي اشترطت عليه من البداية بأي شروط، وفوزه ببطولة الدوري ليس إنجاز».