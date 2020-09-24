شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني: فايلر سيرحل عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، سيرحل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «عبدالغني» في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق على قناة «Ten»: «فايلر من الممكن أن يكون اتفق مع إدارة الأهلي على خوض بطولة دوري أبطال أفريقيا ثم الرحيل، ولكن إذا حدث غير ذلك فسيكون تهريج بكل تأكيد».

وتابع: «فايلر قام ببناء اسمه داخل النادي الأهلي، ولم يكن معروف لأي أحد، وكان يجب وضع شروط جزائية في حالة خسارته لبطولة أفريقيا».