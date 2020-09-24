شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني: الأهلي خاض مباراة نادي مصر بأعصاب هادئة بعد التتويج بلقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر خاض مباراة نادي مصر بكل سهولة، من أجل تحقيق أكبر عدد من الانتصارات، وتجربة العديد من اللاعبين.
وأضاف «عبدالغني»، في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق على قناة «Ten»: «الأهلي خاض اللقاء بأعصاب هادئة بعد حسم لقب الدوري العام، ونادي مصر لم يقدم أي شيء، والنتائج لم تساعده، وبالتأكيد سيهبط إلى الدرجة الثانية».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبدالغني: الأهلي خاض مباراة نادي مصر بأعصاب هادئة بعد التتويج بلقب الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.