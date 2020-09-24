شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني: الأهلي خاض مباراة نادي مصر بأعصاب هادئة بعد التتويج بلقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر خاض مباراة نادي مصر بكل سهولة، من أجل تحقيق أكبر عدد من الانتصارات، وتجربة العديد من اللاعبين.

وأضاف «عبدالغني»، في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق على قناة «Ten»: «الأهلي خاض اللقاء بأعصاب هادئة بعد حسم لقب الدوري العام، ونادي مصر لم يقدم أي شيء، والنتائج لم تساعده، وبالتأكيد سيهبط إلى الدرجة الثانية».