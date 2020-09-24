شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: باتشيكو مديرًا فنيًا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد حسام ميدو، مقدم برنامج «أوضة اللبس» على قناة النهار، أن البرتغالي باتشيكو هو المدير الفني الجديد للزمالك، وأنه سيتم الإعلان عن ذلك رسميًا خلال دقائق من خلال رئيس النادي.

وقال «ميدو»، في تصريحات تلفزيونية، إن أمير مرتضى أنهى اتفاقه رسميًا مع باتشيكو، ووافق على كل شروط الزمالك.

وتابع: «باتشيكو سيصل القاهرة غدًا أو الجمعة على الأكثر، فور وجود حجز طيران».