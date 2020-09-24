شكرا لقرائتكم بيراميدز يقدم شريف إكرامى فى مؤتمر صحفى يوم الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو نادى بيراميدز مؤتمرًا صحفيًا فى السابعة مساء غدا الجمعة المقبل، فى إحدى قاعات ملعب الدفاع الجوى، من أجل تقديم شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الجديد، أسوة بما تم مع رمضان صبحي الوافد الجديد من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، ونفس الأمر سيتم مع أحمد فتحي ولكن بنهاية الموسم الكروي الحالي.

وكان شريف إكرامى حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى السابق، انتهى من تصوير برومو الإعلان التشويقى لانتقاله لصفوف بيراميدز، بداية من الموسم الجديد، حيث صور الحارس الإعلان على خطى رمضان صبحى، لاسيما وإن إدارة الفريق السماوى ترغب فى الإعلان عن صفقة إكرامى بعقد مؤتمر صحفى يليق باسم النادى واللاعب مثلما حدث مع رمضان.

وكان عمرو بسيونى مدير التعاقدات ببيراميدز أكد إنهاء النادى اتفاقه مع شريف إكرامى لينضم للفريق بداية من الموسم المقبل، بعد أن أنهى الحارس علاقته بالنادى الأهلى بشكل رسمى، وأصبح حرًا من حقه التوقيع لأى فريق آخر.

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وحدد الجهاز الفنى لبيراميدز، برنامج تأهيل خاص لرمضان صبحى من أجل خضوع اللاعب له فى الوقت الحالى لتجهيزه على أعلى مستوى قبل حلول موعد ظهوره مع الفريق فى المباريات الرسمية، وذلك بداية من الموسم الجديد، حيث تعاقد بيراميدز مع رمضان وأعلن ضمه من هدرسفيلد الإنجليزى بعدما انتهت مدة إعارة اللاعب للنادى الأهلى، وفضل خوض تجربة جديدة مع الفريق السماوى نظرًا لضخامة المقابل المادى الذى سيحصل عليه خلال مدة الخمس سنوات.

وشارك رمضان صبحى لأول مرة فى تدريبات بيراميدز الجماعية أمس السبت، للحفاظ على لياقته البدنية والإعداد للمشاركة بقميص بيراميدز في الموسم الجديد، الذى من المنتظر أن ينطلق نهاية شهر نوفمبر المقبل، حيث يعد مران أمس السبت، بمثابة أول ظهور لجناح الفريق الجديد الذى انضم إليه لتعزيز الخط الأمامى للفريق فى الموسم المقبل، بعد نهاية إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى للأهلى ليقوم بيراميدز لضمه.

ورحل رمضان صبحى مؤخراً من الأهلى وفضّل الانتقال لنادى بيراميدز، وأصاب قرار رمضان صبحى بالرحيل لبيراميدز جماهير الأهلى بصدمة لأن إدارة القلعة الحمراء كانت قد أنهت الاتفاق مع النادى الإنجليزى بالإبقاء على اللاعب مقابل 3 ملايين و250 ألف جنيه إسترلينى استناداً لموافقة رمضان أكثر من مرة قبل أن يتراجع اللاعب ويُقرر الرحيل لبيراميدز.