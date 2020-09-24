شكرا لقرائتكم إبراهيم فايق يكشف كواليس مفاوضات الزمالك مع المدربين حتى تعيين باتشيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى إبراهيم فايق، أن الزمالك تحرك في العديد من الأسماء المرشحة لقيادة الفريق خلفا لباتريس كارتيرون، حتى الاستقرار على البرتغالى باتشيكو لقيادة الزمالك في ولاية ثانية.

وقال إبراهيم فايق خلال تقديمه لبرنامج "جمهور التالتة": "الزمالك تحرك في العديد من الأسماء المرشحة لقيادة الفريق وتتغرب ويستبعد بعض المدربين ويدخل آخرين، وكان واضع شرط أن المدرب لازم يكون عمل قبل كدة في الزمالك اختصارا عليه وعليهم لذلك وضعوا فيريرا وجروس وباتشيكو وجاريدو وكالديرون الوحيد اللى مجاش مصر قبل كدة".

أضاف إبراهيم فايق: فيريرا .. إدارة الزمالك أعطت أوامر للجنة اختيار المدرب للعمل على التعاقد معه بسبب تتويجه بالدورى والكأس وعارف الزمالك، ولكن المشكلة كان أن فيريرا لا يملك حاليا مساعدين لأنهم شغالين بعد دراسة كل شيء في الزمالك سواء لاعبين وموقف الفريق، وكمان هو خايف يخرج من البرتغال بسبب فيروس كورونا لأنه كبير في السن".

Advertisements

وتابع إبراهيم فايق: "جروس.. يحظى جروس بدعم جماهير الزمالك بسبب تتويجه بالكونفدرالية ولكن مشى بمشكلة، جروس طلب التعاقد لمدة شهرين فقط ولكن إدارة الزمالك لم يتواصل لاتفاق مع جروس لتتعذر المفاوضات".

واختتم إبراهيم فايقق: "باتشيكو.. اللى بدأ موسم آخر تتويج للزمالك في الدورى، باتشيكو هو المدرب الجديد للزمالك في ولاية ثانية وفيه الأفكار التي تناسب الزمالك، ولكن باتشيكو في نظر إدارة الزمالك هرب من الزمالك للسعودية فكيف يتم التعامل معه بعدما وصفه رئيس الزمالك وإدارته بأنه هارب، ولكن إدارة الزمالك تنظر للموضوع أنه في حاجة له خاصة أن مصلحة الأبيض ولكن جماهير الزمالك خايفة يهرب تانى ولازم يكون فيه ضمانات".