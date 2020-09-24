شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: عقد باتشيكو مع الزمالك مليون و300 ألف يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن قيمة عقد باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأبيض مليون و300 ألف يورو.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج زملكاوي:" باتشيكو هيبدأ معانا يوم 25 سبتمبر وهيستلم بعد مباراة الجونة، عقده سينتهي نهاية الموسم المقبل.

تابع:" باتشيكو بيحقق بطولات و هو مدرب محترم ولم يطرد من أي ناد ولا يعمل منذ 3 سنوات وذلك بسبب رغبته في عدم تولي تدريب أي فريق لا يحبه وسيكون معه المدرب المساعد ومدرب أحمال والمصري الوحيد مدحت عبد الهادى".

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وواصل:" شكلنا لجنة من إسماعيل يوسف وأحمد وأمير مرتضى وفاروق جعفر وكان معروض شخصيات كثيرة منهم جروس وتواصلنا معهم صوت بصورة بالفيديو ثم فيريرا وباتشيكو وبشكر طارق يحيى الذى لعب مباراتين في ظروف صعبة ولاعبون مصابين بسبب عمرو الجناينى".

وأكمل:" واستبعدنا لأن طموحه الأموال وليس البطولة وفيريرا اعتذر لى ولجماهير الزمالك بسبب عدم قدرته على التواصل مع مساعديه".