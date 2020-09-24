شكرا لقرائتكم مجدى عبدالغنى: الأهلي سيتأثر برحيل "فايلر".. ومختار مختار الأنسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء سيرحل خلال الفترة المقبلة فائلا " فايلر من الممكن أن يكون اتفق مع إدارة الأهلي على خوض بطولة دوري أبطال أفريقيا ثم الرحيل ولكن إذا حدث غير ذلك فسيكون تهريج بكل تأكيد و فايلر قام ببناء اسمه داخل النادي الأهلي ولم يكن معروف لأى أحد وكان يجب وضع شروط جزائية فى حالة خسارته لبطولة أفريقيا".

وأوضح مجدي عبدالغني خلال تصريحات تلفزيونية أن الفريق الأحمر خاض مباراة مصر بكل سهولة من أجل تحقيق أكبر عدد من الإنتصارات وتجربة العديد من اللاعبين قائلا "الأهلي خاض اللقاء بأعصاب هادئة بعد حسم لقب الدوري العام ونادي مصر لم يقدم أى شييء والنتائج لم تساعده وبالتأكيد سيهبط إلى الدرجة الثانية".

وأشار نجم الأهلي السابق أن المارد الأحمر سيتأثر برحيل السويسري رينيه فايلر قبل مباراتي الوداد المغربي فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا قائلا "بكل تأكيد الأهلي سوف يهتز فنيًا فى حال رحيل فايلر عن صفوف الفريق، وأى مدرب سيأتي فى هذا التوقيت سيكون منتحرًا بسبب صعوبة الموقف و إدارة الأهلي ستكون فى أزمة حال رحيل فايلر، بسبب عدم وجود مدربين أجانب مميزين فى الوقت الحالي".

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وعن المدير الفني المناسب للأهلي: "مختار مختار يجب أن يحصل على فرصة مع الأهلي، وله خبرات كبيرة، وتاريخه أكبر من أشخاص كثيرون".

فاز فريق الاهلي على نظيره فريق مصر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء،بإستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأهلي رسمياً مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه.

سجل ثلاثية الاهلي عمرو السولية وكهربا وأجاي وشهدت المباراة تألق محمد الشناوي حارس الاهلي الذى تصدى لركلة جزاء أحتسبها محمود بسيوني حكم المباراة لفريق مصر كما تألق الشناوي وأنقذ فريقه من عدة فرص مُحققة ليواصل التألق خلال الموسم الحالي بجدارة.