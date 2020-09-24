شكرا لقرائتكم سمير عثمان: ركلة جزاء نادي مصر في مباراة الأهلي غير صحيحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى سمير عثمان الحكم الدولي السابق أن ركلة جزاء الأهلي صحيحة نتيجة عرقلة وليد سليمان والذي تعامل مع الكرة بشكل صحيح. قال خلال تصريحات للاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس 1: الحكم لم يحتسب خطأ لصالح محمد هاني داخل منطقة الجزاء نتيجة دهس قدمه من مصطفى سلطان لاعب نادي مصر. أشار: عرقلة كهربا في منطقة جزاء نادي مصر احتكاك عادي ولا ترتق لركلة جزاء وقرار الحكم صحيح. Advertisements شدد: مصطفى سلطان لاعب نادي مصر احتاج كارت أصفر بسبب الخشونة الوائدة مع رامي ربيعة في احدى الكرات. أردف: كرة عمرو السولية لم تكن ركلة جزاء لأن الكرة انتقلت إلى وسط الملعب وأرى ان الكرة ارتطمت بصدره وارتدت إلى وسط الملعب.

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