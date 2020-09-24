شكرا لقرائتكم خبر عن ابراهيم فايق: اللى بيدرب الأهلى هو الكسبان ..والإداة رافضة سفر فايلر لزيارة أسرته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى إبراهيم فايق، أن إدارة الأهلى غير راضية على سفر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق ، لبلده لزيارة أسرته والتي قد تمتد لـ4 أيام ،
وقال إبراهيم فايق خلال تقديمه لبرنامج "جمهور التالتة": إن إدارة الأهلى غير راضية على سفر السويسرى رينيه فايلر لبلده لزيارة أسرته التي قال عنها أنها من حقه أن يزور أسرته ولكن التوقيت صعب جدا".
وأضاف إبراهيم فايق: "فايلر عنده قلق من كل ما يتعلق بفيروس كورونا وتأثر كثيرا بإصابة مساعده ديفيد سيزا بفيروس كورونا لأنه من أقرب الناس له على الرغم من اتخاذه كل الإجراءات الوقائية".
وفاز فريق الاهلي على نظيره فريق مصر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء،بإستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأهلي رسمياً مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه.
سجل ثلاثية الاهلي عمرو السولية وكهربا وأجاي وشهدت المباراة تألق محمد الشناوي حارس الاهلي الذى تصدى لركلة جزاء أحتسبها محمود بسيوني حكم المباراة لفريق مصر كما تألق الشناوي وأنقذ فريقه من عدة فرص مُحققة ليواصل التألق خلال الموسم الحالي بجدارة.
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