شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو فى الولاية الأولى بالزمالك = 9 فوز + 2 تعادل و هزيمة واحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ساعات قليلة تفصل البرتغالى جيمى باتشيكو عن تولى المهمة الفنية لفريق الزمالك رسميا خلفا لباتريس كارتيرون الذى رحل لتدريب التعاون السعودى ، و من المقرر وصول باتشيكو إلى القاهرة لاتمام تعاقده مع الفريق الأبيض السبت المقبل ، على أن تكون مدة التعاقد موسم واحد فقط ، قد ارتفعت أسهم باتشيكو مقارنة بالكالديرون في ظل المعرفة السابقة بينه وبين النادى الأبيض ، حيث تولى المهمة الفنية للفريق من قبل .
وتٌعد هذه المرة هي الولاية الثانية لباتشيكو في الزمالك ، و كانت الولاية الأولى عام 2014 ، عندما تولى المهمة خلفا لحسام حسن، ولكنه رحل عن الفريق مطلع عام 2015 بعد 3 أشهر فقط، خاض خلالها 12 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة.
أول مباراة لباتشيكو مع الزمالك انتهت بالتعادل السلبى أمام وادى دجلة، ثم حقق الفوز على سموحة 2/0 ، والاتحاد السكندرى 1/0 ، وحرس الحدود 2/0 ، والرجاء 3/2 والمصري 1/0 ، وتعادل امام الإسماعيلي 0/0 ، وعاد للفوز على المقاصة 3/1 والأسيوطي 1/0 ، بينما تلقى الخسارة الوحيدة أمام انبي بهدفين نظيفين، قبل الفوز في اخر مباراة له علي دمنهور 2/1 ويرحل الى الشباب السعودى
. وكان باتشيكو هو متصدر المشهد منذ البداية الا ان طلباته المالية كانت سببا في تعطل المفاوضات، وعقب فشل الزمالك في التعاقد مع مدير فني اجنبي جديد خلال الفترة الماضية ، اضطر مسئولي الزمالك للموافقة علي الطبات المالية المرتفعة للمدير الفني ليصبح علي بعد خطوات بسيطة من العودة للزمالك.
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