شكرا لقرائتكم خبر عن أجاى يكسر صيامه التهديفى بعد 222 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسر النيجيرى جونيور اجايى لاعب الأهلى صيامه التهديفى مع الفريق طوال 12 مباراة شارك بها مع الأهلى فشل في هز شباك الفريق المنافس ، وذلك بعد أن أحرز الهدف الثالث للأهلى في مرمى نادى مصر بالمباراة التي جمعت الفريقين بالأسبوع التاسع والعشرون من بطولة الدورى ، حيث لاحظ أجاى خروج عصام ثروت حارس فريق مصر من مرماه لمنع هجمة كهربا لكن أجاي لعب الكرة "لوب" بشكل رائع داخل الشباك في الدقيقة 73 .

.وكان اخر هدف احرزه اجاى يوم 14 فبراير 2020 في مباراة الفريق امام المصرى بالجولة السادسة من بطولة الدورى والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة ، أي منذ 7 شهور و أسبوع و يومين وبالتحديد 222 يوما ، ليغيب بعدها عن هز الشباك ويصاب بالعقم التهديفى حتى يفك عقدته امام نادى مصر في مباراة اليوم .

وفاز الأهلي باللقب الثاني والأربعين في تاريخه بالدوري المصري، لكن لازالت حالة الاستنفار على اشدها داخل الأهلي، خاصة وأن الفريق الأحمر مُقبل على نهائيات بطولة دوري أبطال افريقيا الشهر المقبل وبالتحديد مواجهتي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي، والتي ستجبر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر للحفاظ على المستوى الذي وصل له اللاعبين، خاصة وأن بطولة دوري أبطال افريقيا تعد التحدي الأهم للفريق هذا الموسم، حيث ترى إدارة النادي أن تقييم نجاح منظومة الكرة من عدمه مُرتبط بحسم الأميرة الافريقية