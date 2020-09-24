اخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 23/9/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلي اليوم الاربعاء 23/9/2020 العدديد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء في مقدمتها ،"خبرة" الأهلي تغتال "كفاح" فريق مصر بثلاثية في ليلة تألق الشناوي ، ومصدر بالأهلي: خلاف حاد مع فايلر.. ومحمد يوسف يقترب من العودة، والخطيب يؤازر رجال طائرة الأهلى فى نهائى كأس مصر أمام طلائع الجيش. مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام نادي مصر ..ومعلول والشحات على الدكة Advertisements أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نادي مصر بعد قليل.

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