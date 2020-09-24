7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها ميار شريف تفوز بأولى مبارياتها فى الدور التمهيدى ببطولة رولان جاروس للتنس، "خبرة" الأهلي تغتال "كفاح" فريق مصر بثلاثية في ليلة تألق الشناوي ، والزمالك يقترب من التعاقد الرسمى مع مهاجم أجنبى سوبر، فايلر يمهد لرحيله عن الأهلى بهذا الطلب، و أصبح البرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك علي بعد خطوات من العودة مرة أخرى لقيادة الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق علم الخليج 365 أن ثمة خلاف كبير قد نشب بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وإدارة ناديه خلال الساعات الماضية وبالتحديد عقب انتهاء الجلسة التي جمعته مع محمود الخطيب. رصد فرج عامر رئيس نادى سموحة مكافأت خاصة للاعبى الفريق حال نجاحهم فى إنهاء الدورى محتلين المركز الرابع بمسابقة الدورى بالرغم من فارق النقاط بينه وبين المقاولون العرب Advertisements الزمالك يقترب من التعاقد الرسمى مع مهاجم أجنبى سوبر اقتربت إدارة الكرة بنادى الزمالك بقيادة امير مرتضي منصور من التعاقد رسميا مع مهاجم أجنبي متميز لتدعيم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بالتوازي مع مفاوضات إدارة الكرة مع المدربين الأجانب لتعيين مدير فني للفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للتعاون السعودي والذي فسخ تعاقده مع الزمالك مؤخرا ، وكشف مصدر داخل إدارة الكرة ان الزمالك حسم المفاوضات مع مهاجم يلعب في الدورى السعودى ويمتلك سيرة ذاتية قوية، وسيتم الإعلان عنه رسميا عقب انهاء ملف المدير الفني الأجنبي. اتحاد الطائرة يكرم عزمى مجاهد وعبد الرحمن عوف فى نهائى كأس الرجال الليلة كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن تكريم الراحل عزمى مجاهد نجم اللعبة السابق بنادى الزمالك بإهداء درع الاتحاد إلى ابنته فى نهائى كأس مصر عقب لقاء الأهلى وطلائع الجيش بصالة صيد أكتوبر الليلة، كما سيتم أيضا تكريم الراحل عبد الرحمن عوف نجم اللعبة السابق على هامش النهائى. مكافأت خاصة فى سموحة لتحقيق المركز الرابع بالدورى مصدر بالأهلي: خلاف حاد مع فايلر.. ومحمد يوسف يقترب من العودة

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