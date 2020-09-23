الامارات | بسن 53 عاما.. أكبر لاعب كرة قدم ياباني يشارك أساسيا في دوري بلاده

شكرا لقرائتكم خبر عن بسن 53 عاما.. أكبر لاعب كرة قدم ياباني يشارك أساسيا في دوري بلاده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات المهاجم الياباني كازويوشي ميورا، في سن 53 عاما و6 أشهر و28 يوما، أكبر لاعب يشارك أساسيا في دوري بلاده لكرة القدم، وذلك عندما خاض مباراة فريقه يوكوهاما ضد كوازاكي فرونتالي.

وحطم ميورا الرقم القياسي السابق المسجل باسم مواطنه ماساشي ناكايامي الذي لعب أساسيا في الدوري الياباني عام 2012 حين كان يبلغ 45 عاما.

وبحسب وكالة "أ. ف. ب." الفرنسية فقد عمد مدرب يوكوهاما تاكاهيرو شيموتايرا إلى إدراج اسم ميورا، المكنى "كينغ كازو" (الملك كازو) والذي لم يلعب أساسيا منذ عام 2007، في التشكيلة الأساسية أمام كوازاكي فرونتالي، قبل أن يستبدله في الدقيقة 56، في حين خرج يوكوهاما خاسرا بنتيجة 2-3.

ويخوض ميورا الذي يدافع عن ألوان يوكوهاما منذ عام 2005، هذا العام موسمه الـ 35 على الصعيد الاحترافي مع رغبته في البقاء في الملاعب حتى الـ 60 عاما.

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ويتضمن سجل المهاجم الدولي السابق العديد من الأرقام القياسية، منها أكبر هداف في مباراة للمحترفين في دوري بلاده عندما سجل عام 2017 في سن الـ 50 عاما و14 يوما هدفا ليوكوهاما أمام منافسه تاسوباكوساتسو غونما.

وخاض ميورا العديد من التجارب الاحترافية خارج حدود بلاده، حيث انتقل إلى البرازيل عام 1982 حين كان يبلغ 15 عاما، وبدأ مسيرته الكروية في عام 1986 مع فريق سانتوس.

كما مهد طريق الأندية الأوروبية أمام اللاعبين اليابانيين، بعدما انضم إلى جنوى الإيطالي العام 1994.

وتألق ميورا على الصعيدين الآسيوي في مطلع التسعينيات حين اختير أفضل لاعب آسيوي، والدولي حيث بدأ مسيرته مع منتخب بلاده عام 1990، فسجل 55 هدفا في 89 مباراة دولية، لكنه لم يستدع الى مونديال فرنسا 1998 في أول مشاركة لمنتخب "الساموراي" في نهائيات كأس العالم.

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