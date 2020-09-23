شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والأهلي يستهلان موسم اليد الجديد بالفوز على سموحة والزهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت أولى مسابقات كرة اليد بالموسم الجديد، الأربعاء، لفرق المرتبط، مواليد 2000 لدوري المحترفين، حيث أقيمت ثماني مباريات، أربعة في المجموعة الأولى، ومثلهم في الثانية. وجاءت نتائج مباريات الأولي كالتالي.. فوز الزمالك على سموحه بنتيجه 25/31 فوز بترول اسيوط على اسيوط الرياضى بنتيجه 29/31 تعادل الجزيره مع حدائق الاهرام بنتيجه 25/25 فوز الطيران على هليوبلس بنتيجه 32/33 وفي المجموعه الثانية أسفرت النتائج عن.. فوز الأهلى على الزهور بنتيجه 21/30 Advertisements فوز البنك الاهلى على الشمس بنتيجه 24/27 فوز سبورتنج على بورسعيد بنتيجه 22/27 فوز الاوليمبى على المعادى بنتيجه 22/26 الوضع في مصر

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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