شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من الهلال السعودي بعد قرار الاتحاد الآسيوي اعتباره منسحبًا من دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر نادي الهلال السعودي بيانًا عن قرار الاتحاد الآسيوي باستبعاده واعتباره منسحبا من بطولة دوري أبطال آسيا، اليوم الأربعاء.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن استبعاد الهلال السعودي من البطولة، وقال في بيان إن الأخير فشل في تقديم القائمة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، وبالتالي تم اعتباره منسحباً من البطولة، بحسب بيان للاتحاد الآسيوي.

وتم اعتبار جميع المباريات التي خاضها نادي الهلال (الذي قام بتقديم قائمة تضم 11 لاعباً للمباراة) لاغية وغير محتسبة، وذلك بحسب المادة 6 من تعليمات دوري أبطال آسيا، وبالتالي فقد تأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي إلى دور الـ16.

لكن مسؤولو الهلال السعودي أبدوا استيائهم الشديد من القرار وأصدروا بيانًا أوضحوا خلاله ملابسات الأزمة..