شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يقترب من التعاقد مع إسماعيلا سار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية اقتراب نادى ليفربول من حسم صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفى الجارى.
وقالت الصحيفة إن ليفربول توصل لاتفاق مع واتفورد بشأن ضم نجمه السنغالى إسماعيلا سار هذا الصيف، لتدعيم صفوف الريدز فى الموسم الجارى.
وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل اللاعب يناقش حاليًا الشروط الشخصية مع الريدز، بعد أن تم الاتفاق على رسوم الصفقة البالغة 32 مليون جنيه إسترلينى.
كان «سار» ظهر بشكل مميز مع واتفورد خلال الموسم الماضى، رغم هبوط فريقه إلى دورى الدرجة الأولى، حيث طلب الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، ضرورة التعاقد مع النجم السنغالى.
يُذكر أن «سار» يتمتع بعلاقة مميزة مع مواطنه ساديو مانى، نجم ليفربول، لاسيما وأن الأخير سبق له الإشادة بقدرات «إسماعيلا» فور قدومه إلى البريميرليج.
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