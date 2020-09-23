شكرا لقرائتكم خبر عن «طائرة» الأهلي بطلا لكأس مصر بالفوز على طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، لقب بطولة كأس مصر، عقب فوزه على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-0.

وأقيمت المباراة على صالة نادي الصيد بأكتوبر، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وظهر بشكل مميز، محققًا الفوز بثلاثة أشواط دون رد، بفضل الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبين والتركيز الشديد على حسم المباراة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-17 و25-20 و25-22، وسط سيطرة كاملة للأهلي من البداية للنهاية.

وبهذا التتويج يختتم فريق طائرة الأهلي الموسم بتحقيق الثلاثية، بعدما فاز بلقب البطولة العربية، والدوري العام، قبل أن يحقق لقب كأس مصر مساء اليوم.