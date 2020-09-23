شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم أسوان يوقع لزعيم الثغر تمهيدًا لضمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل مسؤولو نادى الاتحاد السكندرى فاكسا إلى الجهات الأمنية بالإسكندرية للحصول على الموافقة بنقل مباراته مع إنبى، المحدد لها غدا الجمعة، على استاد برج العرب بدلا من استاد الإسكندرية، تمهيدا لإخطار الاتحاد المصرى لكرة القدم، الذى يشترط الموافقة الأمنية على الملعب قبل اتخاذ قرار النقل.

من ناحية أخرى، أبدت جماهير الاتحاد غضبها عقب استمرار مسلسل التعادلات وضياع النقاط فى اللحظات الأخيرة فى أغلب المباريات، وآخرها أمام المقاولون العرب، التى فقد خلالها زعيم الثغر نقطتين غاليتين فى الثوانى الأخيرة من الوقت الأصلى.

فيما علمت (المصرى اليوم) أن مسؤولى الاتحاد السكندرى قد حصلوا على توقيع فادى فريد، مهاجم فريق أسوان، لينضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد تألق اللاعب الذى سبق وشكل ثنائيا مميزا مع محمد الصباحى، الذى انتقل إلى زعيم الثغر فى يناير الماضى.