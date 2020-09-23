شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يصل القاهرة الخميس للتفاوض مع مصر المقاصة لخلافة «إيهاب جلال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسؤولو نادى مصر المقاصة فى مفاوضات مكثفة، خلال الساعات القليلة الماضية، مع أسامة نبيه، المدير الفنى لفريق الشعلة السعودى، من أجل تولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

واعتذر إيهاب جلال عن عدم إكمال مهمته فى تدريب المقاصة، وفسخ تعاقده مع الفريق الفيومى، أمس الثلاثاء، بسبب أزمة المستحقات المالية التى يعانى منها النادى مؤخرًا.

وعلمت «المصرى اليوم» أن إدارة المقاصة تواصلت مع أسامة نبيه، ومن المنتظر أن يحضر، غدًا، إلى مصر من أجل التفاوض على تدريب الفريق فى الفترة المقبلة.

ويتواجد أسامة نبيه فى مصر 3 أيام فقط، ومن المنتظر أن يمنح الموافقة من عدمها لمسؤولى مصر المقاصة خلال فترة تواجده فى مصر، قبل العودة إلى السعودية مرة أخرى.

وقال نبيه، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: «سأحضر إلى مصر الخميس ولمدة 3 أيام من أجل التفاوض، قبل العودة إلى السعودية، ونادى الشعلة يسعى لتجديد عقدى، وفى النهاية خلال الساعات المقبلة سأحسم أمرى».

من جانبه، قاد على عاشور، المدير الفنى الجديد لفريق مصر المقاصة، تدريبات الفريق، بعد تكليفه رسميًا من قبل مجلس إدارة النادى، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، بتولى مهمة المدير الفنى الجديد للفريق خلال الفترة القادمة، حتى الاستقرار على المدير الفنى الجديد.

ويضم الجهاز الفنى الجديد جمال عمر وأحمد حسام ورجب عويس، مدرب حراس المرمى، مهمة الجهاز المعاون لعلى عاشور، خاصة بعد اعتذار حمد إبراهيم ومصطفى كمال، معاونى إيهاب جلال، المدير الفنى السابق للفريق.

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وأكد وليد هويدى، مدير الكرة بالمقاصة، أن مجلس الإدارة حريص على علاقاته الطيبة مع إيهاب جلال.