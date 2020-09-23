شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد يخطف صفقة الأهلي وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الوداد المغربي التعاقد مع أيوب الكعبي، لاعب فريق هيبي فورتين الصيني، في صفقة انتقال حر. وكشفت صحيفة «البطولة» المغربية أنه يحق لـ«الكعبي» المشاركة مع فريق الوداد في دور نصف نهائي أبطال إفريقيا، أمام الأهلي. يذكر أن الكعبي كان على رادار بيراميدز والأهلي، حيث كانا يرغبان في الحصول على خدماته خلال الفترة الماضية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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